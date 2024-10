Conversa entre Bruno Guimarães e Gerson - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 09/10/2024 22:56

A delegação do Brasil desembarcou em Santiago, no Chile, na noite desta quarta-feira (9). A Seleção enfrentará os donos da casa na quinta (10), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Nacional, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Mais cedo, o técnico Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva e confirmou a escalação. A seleção brasileira irá a campo com: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.

O Brasil soma dez pontos e aparece na quinta colocação. O Chile, por sua vez, tem cinco e ocupa o nono lugar. La Roja venceu apenas uma partida nestas Eliminatórias.

Depois dessa partida, o Brasil foca no Peru. As duas equipes vão se enfrentar na próxima terça-feira (15), às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A seleção peruana soma três pontos, está lanterna e ainda não venceu uma partida sequer nas Eliminatórias.