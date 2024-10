Treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 09/10/2024 15:30 | Atualizado 09/10/2024 15:39

Rio - Na tarde desta quarta-feira (9), a CBF divulgou a numeração dos jogadores do Brasil para as partidas contra Chile e Peru, válidas pelas Eliminatórias. Andreas Pereira, chamado para a vaga de Vini Jr, herdou a camisa 7, que vinha sendo usada pelo atacante do Real Madrid.

O centroavante do Botafogo Igor Jesus, que será titular diante do Chile , veste a 19. Já Alex Telles e Luiz Henrique, seus companheiros de time, ficaram com a 6 e a 21, respectivamente.

Fabrício Bruno, substituto de Éder Militão, usará o número 3. Gerson, outro jogador do Flamengo convocado nesta data Fifa, veste a 15.

Veja a numeração

GOLEIROS



Weverton - 1



Bento - 12



Ederson - 23



LATERAIS



Danilo - 2



Vanderson - 13



Alex Telles - 6



Abner - 16



ZAGUEIROS



Beraldo - 17



Fabrício Bruno - 3



Gabriel Magalhães - 14



Marquinhos - 4



MEIO-CAMPISTAS



André - 18



Bruno Guimarães - 5



Andreas Pereira - 7



Gerson - 15



Lucas Paquetá - 8



Rodrygo - 10



ATACANTES



Endrick - 9



Raphinha - 11



Luiz Henrique - 21



Igor Jesus - 19



Savinho - 20



Gabriel Martinelli - 22

Agenda

A seleção brasileira enfrentará o Chile nesta quinta-feira (10), em Santiago, às 21h. Posteriormente, na terça (15), enfrenta o Peru, a partir das 21h45, em Brasília.