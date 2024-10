Kevin Behrens, atacante do Wolfsburg, da Alemanha - AFP

Publicado 09/10/2024 15:30

O atacante alemão Kevin Behrens, do Wolfsburg, foi acusado de homofobia por se recusar a assinar uma camisa especial com as cores em referência ao movimento LGBTQIAPN+. Na ocasião, o jogador se exaltou e criticou a peça em evento do clube.

"Não vou assinar essa m**** gay", disse Kevin.

A camisa foi feita para uma ação do Wolfsburg em leilão beneficente para apoiar diversidade e inclusão. O clube confirmou o episódio envolvendo o jogador, alegando que o caso "não está de acordo com a posição do Wolfsburg" e também que foi tratado internamente. Kevin, por sua vez, pediu desculpas pelo comentário.

"Gostaria de me desculpar pelo o que aconteceu. O assunto foi discutido internamente e peço desculpas por não querer mais comentar sobre o assunto", disse o atacante alemão.

O Wolfsburg ainda avalia uma possível punição a Kevin Behrens, que tem contrato até o fim da temporada 2024/2025. O clube está na 12ª posição do Campeonato Alemão, com apenas duas vitórias em seis partidas.