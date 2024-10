Antônio Trócoli foi detido pela polícia na Califórnia, nos Estados Unidos, acusado de agredir ex-marido da sua esposa - Reprodução / Instagram

Antônio Trócoli foi detido pela polícia na Califórnia, nos Estados Unidos, acusado de agredir ex-marido da sua esposaReprodução / Instagram

Publicado 09/10/2024 15:08

Rio - O lutador brasileiro Antônio Trócoli foi detido pela polícia americana na última sexta-feira (4), na Califórnia, nos Estados Unidos, segundo a agência de notícias "Ag.Fight" . O "Malvado", como é apelidado, é acusado de agredir o surfista Wesley Santos, que é ex-marido de sua esposa Mackenzie Dern.

Segundo o depoimento do surfista, ele caminhava na calçada após deixar a criança no colégio, quando foi agredido pelo lutador com um soco. Wesley Santos filmou a cena. Antônio Trócoli foi solto no mesmo dia e terá que pagar uma multa no ato de sua audiência frente a um juiz, ainda sem data confirmada.

Antônio Trócoli, de 33 anos, é lutador do peso médio do UFC. O baiano tem um cartel de 12 vitórias e quatro derrotas. O "Malvado" volta ao octógono no dia 9 de novembro contra o americano Tresean Gore, pelo UFC Fight Night 247.