Alisson se lesionou em vitória do Liverpool pelo Crystal Palace - AFP

Publicado 09/10/2024 14:20

Rio - O goleiro Alisson, do Liverpool, ficará afastado dos gramados por cerca de seis semanas devido a uma lesão muscular na coxa, informou o clube inglês nesta quarta-feira. O brasileiro, de 32 anos, se machucou na vitória dos 'Reds' sobre o Crystal Palace por 1 a 0 no último fim de semana, pelo Campeonato Inglês, e teve que ser substituído no segundo tempo.

A imprensa britânica informou nesta quarta-feira que, após passar por exames médicos, o goleiro só poderá voltar depois da data Fifa de novembro. Caso esse prognóstico se confirme, Alisson desfalcará a Seleção Brasileira também nos jogos contra Venezuela (14 de novembro) e Uruguai (19 de novembro) pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.



Para os duelos contra Chile (quinta-feira) e Peru (15 de outubro), o técnico Dorival Júnior convocou Weverton (Palmeiras) para ocupar o lugar de Alisson. Os outros dois goleiros no elenco da Seleção são Ederson (Manchester City) e Bento (Al-Nassr).

Pelo Liverpool, Alisson só deve voltar na 12ª rodada da Premier League. Até lá, os 'Reds', que lideram a competição, vão enfrentar Arsenal e Chelsea, dois adversários diretos na luta pelo título. Na Liga dos Campeões, Alisson será ausência nos jogos contra RB Leipzig e Bayer Leverkusen. O substituto do goleiro brasileiro nesse período deve ser o irlandês Caoimhin Kelleher.