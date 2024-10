Kerolay Chaves é influenciadora digital - Reprodução / Instagram

Kerolay Chaves é influenciadora digitalReprodução / Instagram

Publicado 09/10/2024 13:22

Rio - A criadora de conteúdo Kerolay Chaves resolveu dar uma nova cara à premiação Bola de Ouro 2024, criando sua própria versão focada no sucesso dos jogadores em plataformas adultas, como o OnlyFans. Analisando os atletas pelo carisma, físico e presença nas redes sociais, Kerolay montou uma ‘seleção erótica’. “Os caras já arrasam nos gramados, imagina fora deles? Seria uma explosão de assinantes”, brincou a influenciadora.

Entre os nomes escolhidos, Vinícius Jr., estrela do Real Madrid, ficou com o título de “Melhor Corpo Definido.” “O Vini tem um físico invejável, e não é só por causa da agilidade em campo. Dá pra ver que ele cuida muito bem do corpo. Em qualquer plataforma, ele faria sucesso com quem curte um estilo fitness”, comentou Kerolay. Entre os nomes escolhidos, Vinícius Jr., estrela do Real Madrid, ficou com o título de “Melhor Corpo Definido.” “O Vini tem um físico invejável, e não é só por causa da agilidade em campo. Dá pra ver que ele cuida muito bem do corpo. Em qualquer plataforma, ele faria sucesso com quem curte um estilo fitness”, comentou Kerolay.

O astro francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, foi eleito na categoria de “Maior Atributo.” Kerolay explicou sua escolha de forma descontraída: “Mbappé é todo atlético, mas o destaque mesmo seria o bumbum dele. Com a quantidade de fãs que ele tem, imagina só o sucesso que faria mostrando esse ‘atributo’ em vídeos exclusivos.”

Outro destaque foi Erling Haaland, do Manchester City, que conquistou o título de “Mais Ousado.” “O Haaland tem uma confiança surreal dentro de campo, e fora dele, com certeza seria um dos mais procurados. Ele tem aquele estilo bad boy que todo mundo ama ver”, afirmou Kerolay, destacando a presença marcante do atacante.



O charme também foi considerado na escolha de Kerolay. Jude Bellingham, atualmente no Real Madrid, foi eleito como “O Mais Charmoso.” “O Bellingham tem aquele sorriso que conquista qualquer um. Ele sabe como se apresentar e tem um carisma irresistível; seria sucesso garantido,” disse a influenciadora.



Finalizando a seleção, Toni Kroos, também do Real Madrid, foi escolhido para a categoria de “Maior Atributo de Sensualidade.” “O Kroos tem uma coisa mais clássica, aquele olhar sério que hipnotiza. Ele passa uma vibe de homem maduro que atrai muita gente. Com certeza seria uma referência de sensualidade,” explicou Kerolay, elogiando o estilo mais reservado do jogador alemão.



“Todos têm um potencial muito grande dentro das plataformas. Quem sabe um dia algum deles não decide explorar esses atributos?”, finalizou a influenciadora.