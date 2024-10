Dorival Júnior em treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Dorival Júnior em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 09/10/2024 11:20 | Atualizado 09/10/2024 11:22

Rio - Convocado por Dorival Júnior pela primeira vez para a seleção brasileira, Igor Jesus, de 23 anos, terá a oportunidade de ser titular na partida contra o Chile, nesta quinta-feira, pelas Eliminatórias. O treinador do Brasil confirmou que o atacante do Botafogo será escolhido, e que Endrick fica como opção no banco.

"Abner e Igor iniciam a partida. Eu não acho que eles tenham que ter isto como um peso, como um dificultador além da responsabilidade natural de vestir uma camisa pesada como da seleção, olhar a nossa situação e temos de encarar. Nossa comissão fez só dois jogos nesta fase classificatória, mas a responsabilidade é de todos nós, não fugimos do contexto", disse.



Dorival também afirmou que já definiu a escalação da Seleção de forma completa e projetou bons jogos para o Brasil contra Chile e Peru, próximos rivais nas Eliminatórias.



"Já foi definido (o time). A ideia era essa, foi mantida. Os treinos nos mostraram coisas boas. Todo mundo muito concentrado para que possamos fazer dois jogos dentro de um nível diferente principalmente do primeiro tempo da última partida. Esse é um objetivo que todos nós temos para que possamos reverter esse quadro momentâneo", disse.