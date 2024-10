Miguel Borja, velho conhecido do futebol brasileiro, defende o River Plate e responde à acusação de maus-tratos - Alejandro Pagni / AFP

Publicado 09/10/2024 10:07 | Atualizado 09/10/2024 11:39

Miguel Borja, do River Plate, responde pelo crime de maus-tratos aos filhos, na Argentina. O atacante, que atuou por Palmeiras e Grêmio no Brasil, prestou depoimento nesta terça-feira (9), junto à mulher, e negou a acusação.



A diretora da escola onde as crianças de 7 e 10 anos estudam foi quem fez a denúncia. De acordo com informações do "Diário Olé", o filho mais novo contou à professora que que "quando se portavam mal, tanto ele como o irmão eram agredidos pelos pais com um cinto nas pernas".



Choro e pedido do filho levaram à denúncia

Segundo a diretora, que também prestou depoimento, a criança começou a chorar ao levar uma bronca na escola por mau comportamento, pedindo para que não comunicassem ao pai.



Diante da acusação, Borja passou a ser investigado e o Ministério Público da Argentina não descarta ouvir os dois filhos.

Já o atacante, que garantiu no depoimento não cometer qualquer violência física contra as crianças, processará a escola por falsa acusação.