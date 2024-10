A árbitra auxiliar Elif Karaarslan, de 24 anos, nega que seja ela em vídeo íntimo vazado - Reprodução de Instagram

Publicado 09/10/2024 12:07

A árbitra auxiliar Elif Karaarslan, de 24 anos, viu-se envolvida em uma grande polêmica ao ter um suposto vídeo íntimo vazado, tendo relações sexuais com um inspetor de arbitragem da federação turca. Entretanto, ela alega que o vídeo é falso e foi criado com inteligência artificial.

Após a repercussão nas redes sociais na Turquia, a federação do país suspendeu tanto Elif quanto Orhan Erdemir, de 61 anos, e negou os recursos apresentados pelos dois.

A árbitra auxiliar está proibida de participar de qualquer atividade ligada ao futebol por 90 dias. Já o inspetor pegou uma pena mais leve: 45 dias.

Diante da situação, Elif Karaarslan pretende ir à Justiça para tentar reparar a reputação manchada pelo que alega ser um vídeo falso. Ela também alega que a decisão da federação é uma perseguição por ela não fazer parte do grupo no comando, assim como aconte4ce com outros árbitros.



"Terei um longo caminho pela frente, mas superarei da maneira mais forte. Chorar, gritar e ficar triste não são coisas que eu faria. Não sou eu. Ficarei firme na minha causa até o fim. Sou apenas uma dos muitos que estão sendo prejudicados. Espero ser a última", postou nas redes sociais.



Já o advogado que representa a árbitra postou que "quando o vídeo é examinado, fica muito claro que a imagem não é nítida e que as partes do relacionamento foram totalmente editadas por computador". E que a farsa, "com intenções maliciosas e deliberadas", pode ocasionar com outras pessoas passando por "uma situação semelhante amanhã".