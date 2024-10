Mbappé pediu dispensa da França durante a Data Fifa de outubro - Franck Fife / AFP

Publicado 09/10/2024 11:52

Rio - A Data Fifa do mês de outubro será esvaziada de craques. Em meio a polêmica sobre o calendário na Europa, craques como o francês Kylian Mbappé e o belga Kevin De Bruyne pediram dispensa das seleções demonstrando preocupação com a parte física. No Brasil, por exemplo, os jogadores sofreram com lesões, obrigando o técnico Dorival Júnior modificar a lista de convocados diversas vezes.

O calendário inchado no futebol europeu, algo que não é novidade no Brasil, virou motivo de debate após a criação do Mundial de Clubes que será disputado a cada quatro anos, a partir de 2025. Jogadores como o espanhol Rodri já ameaçaram tentar promover um "boicote". Nomes dos principais clubes, que disputam torneios nacionais e continentais, podem disputar cerca de 60 jogos por temporada.

Segundo o estudo da FifPro, o sindicato dos jogadores, um atleta que disputa entre 40 e 54 jogos em uma temporada está em "carga alta". Acima disso é considerado "carga excessiva". Além dos pedidos de dispensa por preocupação com a parte física, há casos de atletas que solicitaram por não ter garantia que entraria em campo, como o goleiro alemão Bernd Leno, do Fulham.