Hugo Souza na partida entre Flamengo e Corinthians - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 09/10/2024 20:37

Corinthians já pagou R$ 1 milhão de reais ao Flamengo por escalar o goleiro Hugo Souza em duas partidas: no Brasileirão; e no jogo de ida da Copa do Brasil. Agora, a partir desta quinta-feira (10), o clube paulista pode efetuar a compra do jogador e evitar pagar mais R$ 500 mil reais para escalar o atleta na partida de volta da semifinal.

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, se confundiu e chegou a declarar que contrataria o arqueiro no primeiro dia de outubro. Porém, o contrato diz que a compra só pode ser realizada a partir do dia 10 do mesmo mês.

Inicialmente, o Timão pagou R$ 1,19 milhões para ter Hugo Souza emprestado até o fim do ano. Para garantir 50% dos direitos econômicos do goleiro, o Corinthians precisará desembolsar 800 mil euros (cerca de R$ 4,9 milhões).

Flamengo e Corinthians se enfrentam pelo jogo dois da semifinal da Copa do Brasil no dia 20 de outubro um domingo), às 16h (de Brasília). A equipe carioca leva uma vantagem de 1 a 0 no confronto.