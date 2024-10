Ednaldo Rodrigues é o presidente da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Ednaldo Rodrigues é o presidente da CBFLucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/10/2024 18:48

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) adiou, nesta quarta-feira (9), o desfecho do caso envolvendo o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, no comando da entidade. Após voto do relator Gilmar Mendes, o ministro Flávio Dino pediu vista do processo para análise.

Na sessão, o único voto lido foi o de Mendes, que manteve os argumentos para manter Ednaldo no cargo da CBF. O presidente, por sua vez, não compareceu por estar com a delegação da Seleção. As informações são do "ge".

Fifa e Conmebol adotaram postura cautelosa sobre o caso. As duas partes não reconhecem a destituição de Ednaldo Rodrigues, como aconteceu no fim de 2023 após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e ameaçaram excluir times e seleções brasileiras de competições internacionais.

O mandato de Ednaldo Rodrigues teve início na CBF em março de 2022 e vai até março de 2026. No último ano de mandato, as eleições podem ser convocadas a qualquer momento - Ednaldo poderá tentar reeleição.