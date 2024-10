Finalização de Andreas Pereira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 09/10/2024 18:05

São Paulo - O número de atacantes na seleção brasileira em relação ao de meias motivou Dorival Júnior a convocar Andreas Pereira para o lugar de Vini Jr , que acabou cortado por causa de lesão. Na entrevista coletiva desta quarta-feira (9) , o técnico também explicou que, inicialmente, a ideia era usar Rodrygo por dentro, mesmo com poucos treinos para adaptação. Agora, ele conta com mais um nome para a função.

"A ideia principal da convocação do Andreas é que nós tínhamos mais atacantes do que meias. E quando eu imaginei perder o Vinícius, que não era uma condição natural naquele instante, tentando uma adaptação do Rodrygo nessa função, eu sei que seria difícil. Nós temos dois treinamentos reais. Passando o jogo de amanhã, nós teremos mais um treinamento real. Imaginávamos o Rodrygo por dentro, tendo muito pouco tempo para uma adaptação", disse o técnico Dorival Júnior.

"No instante que tivemos a perda de um jogador importante, como o Vinícius, o que imaginamos? Rodrygo numa função que ele se sente muito bem confortável, dando liberdade de movimentos, e fortalecendo um pouco mais aquilo que seria uma incógnita nesse instante. Não sabíamos naquele momento se existiria uma adaptação do Rodrygo para aquela função. Então, numa condição de você se assegurar, eu preferi ter um jogador que já conhecemos, que tem capacidade de jogar tanto um pouquinho atrás quanto mais à frente, como o Andreas já executou. Com isso, preenchemos um pouco a carência de um setor que, naquele instante, ainda era uma dúvida", completou.

Agenda

A seleção brasileira enfrentará o Chile nesta quinta-feira (10), em Santiago, às 21h. Posteriormente, na terça (15), enfrenta o Peru, a partir das 21h45, em Brasília.