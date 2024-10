Comemoração de Raphinha após marcar em vitória do Barcelona - Lluis Gene / AFP

Comemoração de Raphinha após marcar em vitória do BarcelonaLluis Gene / AFP

Publicado 09/10/2024 16:48

São Paulo - Raphinha admitiu que não recebeu "nada bem" a troca de posição proposta pelo técnico do Barcelona, Hansi Flick. O jogador ganhou destaque no futebol europeu como ponta direita, mas tem atuado mais centralizado com o alemão, que chegou ao clube no início da temporada 2024/25. Em entrevista ao site "ge", ele ressaltou que, ao longo do tempo, entendeu a importância de estar disposto a mudanças.

"De começo, quando foi conversado de ter que trocar de posição, de repente jogar alguns jogos no outro lado, eu não recebi nada bem. Como eu falei, era muito mais confortável o jogo na minha posição, de costas para arquibancada, podendo ver praticamente todo o campo de frente. Então, me sentia muito mais confortável do que jogar mais centralizado, de costas para o zagueiro, ou do lado esquerdo, onde eu fico um pouco refém da minha perna boa", disse Raphinha.

"Mas ao longo do tempo eu comecei a entender que para jogar em um time grande ou numa seleção como a nossa a gente tem que estar disposto a mudanças, a gente tem que estar disposto a querer evoluir, independentemente se for na tua posição ou não", completou.

Ele ainda revelou que conversou com outros jogadores sobre o tema. Além disso, percebeu que vários atletas conseguiram se adaptar a outras posições e manter os bons resultados. Raphinha destacou a importância desse entendimento para seu amadurecimento.



"Conversei com vários outros jogadores e também já vi vários outros jogadores que em um momento da carreira estavam voando em suas posições de origem, mas ao decorrer delas acabaram se adaptando a outras posições e continuaram tendo bons resultados", explicou o jogador.

"Acho que isso foi um ponto importante no meu amadurecimento, de entender que mudar de posição não queria dizer que eu não era mais importante na posição que eu ia fazendo, mas sim que eu poderia - e muito bem - implementar o meu trabalho e a minha maneira de jogar em outras posições. Acho que o mais importante foi isso. Colocar na minha cabeça que jogar em outras posições também poderia ser benéfico, não só pra mim, como também pro time", finalizou.