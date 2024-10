Dorival Júnior em ação durante treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 09/10/2024 16:11 | Atualizado 09/10/2024 16:19

Rio - Com quatro derrotas nos últimos cinco jogos das Eliminatórias, o Brasil faz péssima campanha nesta primeira metade de competição. Porém, a equipe comandada por Dorival Júnior pode se agarrar em ótimos números contra o Chile, adversário desta quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), para dar fim à má fase.

Neste século, a seleção brasileira tem apenas duas derrotas para a "La Roja", como os chilenos são apelidados. No entanto, ambas foram no Estádio Nacional de Santiago, palco do duelo, justamente pelo torneio classificatório para a Copa do Mundo.



A primeira aconteceu em agosto de 2000, quando a Seleção, que era comandada por Vanderlei Luxemburgo na época, perdeu por 3 a 0 para os donos da casa. No mês seguinte, o treinador foi demitido após campanha decepcionante nos Jogos Olímpicos de Sydney.

15 anos depois, com Dunga como técnico, o Brasil foi derrotado por 2 a 0 na estreia das Eliminatórias para o Mundial de 2018. Na época, a Amarelinha vivia uma crise depois de ter sido eliminada nas quartas de final da Copa América de 2015 para o Paraguai.



Números gerais

Se no retrospecto recente os números já são bons, o geral é marcado por um amplo domínio brasileiro. Em 75 partidas entre as seleções na história, o Brasil saiu como vencedor em 53 oportunidades, com 71% de aproveitamento contra os chilenos.

Agenda e situação na tabela

Além do Chile, o Brasil terá o Peru pela frente - terça-feira (15), às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha - neste período de pausa na temporada. Os dois são os últimos colocados na tabela da competição sul-americana.

Os comandados de Dorival Júnior ocupam a quinta posição, com dez pontos. São oito de desvantagem para a líder Argentina.