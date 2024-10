Casimiro em transmissão da CazéTV - Reprodução/CazéTV

Publicado 09/10/2024 22:35 | Atualizado 09/10/2024 22:39

Rio - A CazéTV transmitirá jogos do Brasileirão 2025 de graça no YouTube. O próprio perfil oficial do canal confirmou a informação na noite desta quarta-feira (9). Confira abaixo:

AAAAAAAAAUUUUUUTORIZADO O BRASILEIRÃO NA CAZÉTV! Sim, nós FIZEMOS DE NOVO! FAREMOS MAIS HISTÓRIA JUNTO COM VOCÊS! Brasileirão de 2025, no YouTube da CazéTV, AO VIVO E DE GRAÇA, um jogo por rodada, com o nosso jeito único de fazer transmissão! MAL PODEMOS ESPERAR PRA… pic.twitter.com/NXVsUgphmV — CazéTV (@CazeTVOficial) October 10, 2024

O contrato é do YouTube com a Liga Forte União (LFU), e é válido entre 2025 e 2027. A CazéTV terá direito a transmitir um jogo por rodada do campeonato.

As partidas em questão serão dos times da LFU na condição de mandante. Atlético-GO, Athletico-PR, Botafogo, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza, Juventude, Fluminense, Internacional e Vasco são os clubes da Série A que integram o bloco.