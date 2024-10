Arena das Dunas sediou a Copa do Mundo de 2014 e quer sediar o Mundial feminino de 2027 - Divulgação

Publicado 09/10/2024 19:21

Rio - A Comitiva da Fifa inspecionou mais uma das candidatas a sediar a Copa do Mundo de futebol feminino em 2027. O grupo de especialistas da entidade máxima visitou nesta quarta-feira (9) a Arena das Dunas, em Natal.

A Arena das Dunas foi construída para receber jogos da Copa do Mundo de 2014, e sediou quatro partidas. Representantes da Arena, da Federação Norte-Rio Grandense de Futebol (FNF) e do governo potiguar se mostraram confiantes.

Os especialistas da Fifa vão avaliar estádios, transporte, aeroportos, infraestrutura técnica e aspectos como venda de ingressos e hospitalidade. O grupo vai prestar atenção principalmente na infraestrutura existente dos estádios, identificando as áreas que precisem ser aprimoradas ou modernizadas.

Além disso, os especialistas vão observar como as cidades podem gerar impacto positivo nas comunidades com um torneio de futebol feminino no local. As cidades candidatas são Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo.