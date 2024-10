Thiago Almada em jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Thiago Almada em jogo do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 09/10/2024 23:20

Estados Unidos - Lionel Scaloni testou Thiago Almada, do Botafogo , como titular no treino da seleção argentina nesta quarta-feira (9). A informação é do canal argentino "TyC Sports".

Alamda é uma das dúvidas do treinador para a partida contra a Venezuela. Na atividade, Scaloni alternou entre os zagueiros Germán Pezzella e Lisandro Martínez. Na frente, o meio-campista do Botafogo foi utilizado no lugar de Leandro Paredes em determinados momentos.

Para esta data Fifa, o treinador contará com o retorno de Messi , que está recuperado de lesão no tornozelo direito. Por outro lado, o goleiro Dibu Martínez fica de fora, pois cumpre suspensão de dois jogos.

Assim, de acordo com o canal, a provável Argentina para enfrentar a Venezuela tem: Gerónimo Rulli; Molina, Otamendi, Germán Pezzella/Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Lo Ceslo e Almada/Paredes; Messi e Álvarez.

A Argentina enfrentará a Venezuela nesta quinta-feira, a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín, em Maturín (VEN). A partida é válida pela nona rodada das Eliminatórias. A Albiceleste soma 18 pontos e aparece na liderança.