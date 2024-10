Técnico do Liverpool, Jurgen Klopp pode ganhar todos os títulos que disputar nesta temporada - AFP

Publicado 09/10/2024 15:48 | Atualizado 09/10/2024 15:50

Jürgen Klopp está novamente empregado após deixar o Liverpool, e desta vez com um cargo diferente, de diretor global de futebol na Red Bull. Os torcedores do Borussia Dortmund, clube que o alemão treinou entre 2008 e 2015, não gostaram do novo passo na carreira e criticaram a decisão.

"Então você faz tudo na sua carreira, realmente tudo certo, só para ser um mercenário na linha de chegada? Simplesmente sem palavras... ele era uma pessoa tão boa e com isso ele vende toda sua aura", disse um torcedor nas redes sociais.

A Red Bull vem sendo duramente criticada na Alemanha pelas estratégias de mercado ao comprar e dirigir clubes de futebol. Uma das desaprovações, inclusive, veio de Klopp no passado. Os fãs resgataram uma declaração do ex-técnico, em 2017, em que ele afirmava apreciar a "tradição no futebol" e criticava os conglomerados de multiclubes.

Como diretor global de futebol da Red Bull, Klopp vai liderar a visão estratégica dos clubes do portfólio da empresa, incluindo um adversário direto do Borussia Dortmund, o RB Leipzig. Além desse, a empresa também é dona do RB Salzburg e Liefering na Áustria, do New York Red Bulls na MLS e do Red Bull Bragantino no Brasil.

"Isso também é um chute na bunda do BVB. Porque se você olhar honestamente para a situação atual, o Leipzig é um concorrente direto e eles agora estão ajudando a se livrar do Dortmund. Você não pode só ignorar tudo isso", escreveu outro torcedor do Borussia.

A frustação dos torcedores também baseia na idolatria que o Dortmund tinha com Jürgen Klopp. O ex-técnico ficou no comando da equipe por sete temporadas e cravou o nome na história como um dos treinadores mais vitoriosos do clube. Ele coleciona ao lado do time o bicampeonato alemão (2010/11 e 2011/12), uma Copa da Alemanha (2011/12) e duas Supercopas da Alemanha (2013/14 e 2014/15).