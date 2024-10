Mansão que já foi de Cristiano Ronaldo está à venda na Inglaterra por R$ 36,5 milhões - Reprodução de vídeo

Publicado 09/10/2024 14:05

está à venda por 5 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 36,5 milhões). E um vídeo publicado nas redes sociais mostra a suntuosidade da residência do craque português quando jogava pelo Manchester United.

A mansão que foi de Cristiano Ronaldo em Cheshire, na Inglaterra,. E um vídeo publicado nas redes sociais mostra a suntuosidade da residência do craque português quando jogava pelo Manchester United.

A mansão possui sete quartos, piscina coberta e com sauna, pequena academia, quadra de tênis e um local reservado para os hóspedes, além de uma linda vista num quintal enorme, uma adega, uma jacuzzi e um o closet gigantesco.



Mas pode ter um problema. O barulho de ovelhas na região pode incomodar, como aconteceu com Cristiano Ronaldo. Esse seria um dos motivos para o craque ter se mudado pouco depois de se mudar, de acordo com o tablóide 'The Sun'.