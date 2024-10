Bia Haddad avançou às oitavas do WTA 500 de Wuhan, na China - Jung Yeon-je / AFP

Publicado 09/10/2024 13:46

Rio - Bia Haddad está cada vez mais perto de retornar para o top 10 do ranking da WTA. A tenista brasileira venceu a russa Veronika Kudermetova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, nesta quarta-feira (9), pelo WTA 500 de Wuhan, na China, e avançou às oitavas de final.

A tenista brasileira teve uma atuação dominante. Já no primeiro set, chegou a abrir 4 a 0 e fechou com a parcial de 6 a 1 em apenas 42 minutos. No segundo set, o jogo ficou mais equilibrado, mas Bia Haddad conseguiu duas quebras de saques seguidas e venceu por 6 a 4 em 50 minutos.

Além da vitória, as derrotas da russa Anna Kalinskaya e da tcheca Barbora Krejcikova ajudaram a tenista brasileira a se aproximar do retorno ao top 10 do ranking da WTA. Bia Haddad ocupa provisoriamente o 10º lugar, à frente da russa Daria Kasatkina por apenas 86 pontos, que segue viva na competição.

Para se manter no top 10, Bia Haddad precisa igualar a campanha de Daria Kasatkina em Wuhan. Além da russa, existem outras duas adversárias na disputa do ranking: a ucraniana Marta Kostyuk e a russa Mirra Andreeva. Porém, ambas precisarã ganhar o torneio para superar a pontuação já garantida da brasileira.

Na próxima fase, Bia Haddad enfrenta a polonesa Magdalena Frech. O jogo será realizado nesta quinta-feira (10), às 9h15 (de Brasília), em Wuhan, na China.