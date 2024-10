Troféu da Premier League - Divulgação / Premier League

Publicado 09/10/2024 17:00

Rio - O julgamento do Manchester City está agitando os bastidores do futebol inglês. O atual campeão foi acusado de 115 violações de fair play financeiro, e a situação tem gerado preocupação com reputação do Campeonato Inglês e adotaram uma postura com novas ameaças legais.

O Manchester City enviou um e-mail resumindo o julgamento do século para os 19 clubes do Campeonato Inglês e classificou o caso como "enganoso" e com "imprecisões". Chelsea, Newcastle e Everton deram voto de confiança aos Citizens, enquanto os demais ficaram em posição oposta.



Chelsea, Newcastle e Everton foram comprados recentemente. O Newcastle foi vendido a um fundo de investimentos da Arábia Saudita em 2021, enquanto o americano Todd Boehly comprou o Chelsea no ano seguinte e o Grupo Friedkin adquiriu o Everton em setembro deste ano.

Já do lado oposto, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Brighton e West Ham ofereceram depoimentos de testemunha para a Premier League. A postura de ataque e resistência do Manchester City gerou forte preocupação dos clubes, até mesmo dos apoiadores.

O Manchester City é acusado de ter violado as regras de fair play financeiro. As supostas violações teriam ocorrido entre 2009 e 2018. A comissão também vai investigar supostas violações no detalhamento sobre pagamento a técnicos do City, entre 2009/10 e 2012/13.