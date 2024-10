Duelo entre Karine Killer e Sidy Rocha ficou marcado na história do SFT - (Foto: Divulgação)

Duelo entre Karine Killer e Sidy Rocha ficou marcado na história do SFT (Foto: Divulgação)

Publicado 09/10/2024 14:00 | Atualizado 09/10/2024 14:12

Há 4 anos, uma luta pela terceira edição do SFT Outubro Rosa entrava para a história do MMA feminino - e dos esportes de combate. No co-main event, Karine Killer e Sidy Rocha vinham fazendo um duelo estudado, até que o confronto foi para o chão, onde Karine aplicou uma chave de braço e Sidy, ao não dar os três tapinhas em sinal de desistência, acabou sofrendo uma fratura.



As imagens (impactantes) rodaram o mundo, com o combate impressionando pela técnica de Karine, hoje atleta do UFC, além da força de vontade de Sidy. O mais admirável é que, apesar do braço quebrado, a lutadora não desistiu do esporte e, em agosto do ano passado, retornou aos cages com vitória.

Já em novembro, de volta ao SFT, Sidy Rocha derrotou Vanessa Melo, e aos 47 anos de idade, garantiu sua vaga para disputar o cinturão peso-galo feminino de MMA no próximo dia 26 de outubro, quando irá enfrentar Tatiana Predadora no segundo confronto mais importante do SFT Outubro Rosa VII.



"A luta da Karine Killer com a Sidy Rocha é uma daquelas coisas que não dá para esquecer. A Sidy quebrou o braço de uma maneira tão chocante, viralizou no mundo todo, que até a Karine se sentiu mal, mesmo sem ser culpa dela. Mas o mais incrível é que a Sidy ficou cerca de 3 anos sem lutar, fez seis cirurgias, mas com 47 anos de idade voltou, ganhou duas lutas e vai disputar um cinturão do SFT", celebrou David Hudson, presidente do evento.



O SFT Outubro Rosa VII, vale lembrar, conta com um card 100% feminino, que busca ajudar na campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama – e mais recentemente de colo do útero.



Na luta principal, Laysa Silva irá defender seu cinturão peso-mosca de Xtreme contra Beatriz França. Marcada para iniciar às 16h (horário de Brasília), a edição terá transmissão completa através de Samsung TV Plus, TLC Channel e Pluto TV, além do card principal em TV aberta na Band a partir das 23h. Já os ingressos para quem quiser acompanhar o show pessoalmente podem ser trocados por produtos de higiene pessoal na entrada do Clube Atlético Juventus.

Magno é matchmaker do evento e relembrou a luta (Foto: Divulgação)

Matchmaker analisa duelo histórico



"A luta começou com Sidy Rocha usando sua envergadura à favor, desferindo jabs para se aproximar e levar Killer para a grade. Na grade, Killer aplicou um harai goshi que, de início, não foi eficaz, pois Sidy logo se levantou.



A segunda queda foi aplicada por Sidy, em um golpe de sacrifício, sentenciando a si própria à ruína. Foi uma questão de tempo para Sidy cair dentro da guarda de Killer, que aplicou um justo armlock. Sidy tentou escapar e nem percebeu que havia fraturado o braço. Talvez tenha sido a lesão mais violenta que já aconteceu no cage do SFT, mantendo Sidy fora das competições por quase 4 anos.



O mais emocionante dessa história, porém, é o retorno de Sidy, em que ela venceu Vanessa Melo, uma atleta com passagens pelo UFC e PFL, e agora luta pelo título", relembrou o matchmaker Magno Wilson.



CARD PROVISÓRIO:



SFT Outubro Rosa VII

Sábado, 26 de outubro de 2024

Clube Atlético Juventus, na Mooca-SP

Transmissão: Band, Samsung TV Plus, TLC Channel e Pluto TV



Card principal

Xtreme cinturão peso-mosca: Laysa Silva x Beatriz França

MMA cinturão peso-galo: Sidy Rocha x Tatiana Predadora

Xtreme cinturão peso-palha: Andreine Boeira x Bianca Sattelmayer

MMA peso-palha: Priya Sharma x Monique Adriane



Card preliminar

MMA peso-mosca: Geisyele Nascimento x Ruth Pereira

MMA peso-galo: Wana Muniz x Gabriela Ribeiro

MMA peso-palha: Andressa Meg x Naizi Cantanhede

Xtreme peso-galo: Estefanne Thomazella x Inglidy Emillay

Xtreme peso-galo: Leticia Orchel x Renata Rehulk

Grappling peso-casado (65kg): Denise Yoshimuda x Maria India