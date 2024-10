Cristiano Marcello (à esquerda) e Mamá Brito, presidente do FMS - (Foto: Divulgação)

Cristiano Marcello (à esquerda) e Mamá Brito, presidente do FMS(Foto: Divulgação)

Publicado 09/10/2024 09:30 | Atualizado 09/10/2024 12:44

Líder da CMSystem, Cristiano Marcello será, mais uma vez, comentarista e entrevistador no Fight Music Show, que tem sua 5ª edição agendada para o próximo sábado (12/10), em São Paulo. A luta principal é o duelo de boxe entre Acelino Popó Freitas e o argentino Jorge El Chino.



"Fico muito feliz de estar junto ao Mamá Brito, mais uma vez, nesta empreitada do Fight Music Show, que é um dos maiores eventos de entretenimento do mundo, e que, além de dar visibilidade a influenciadores, também dá oportunidade a atletas de MMA para mostrarem seu trabalho", destaca Cristiano Marcello.