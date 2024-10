Aldo acabou sendo derrotado por Bautista no UFC 307 e irritou McGregor - (Foto: Reprodução)

Publicado 07/10/2024 11:00 | Atualizado 07/10/2024 23:18

A derrota de José Aldo no UFC 307, na noite de sábado (5), em Salt Lake City (EUA), não foi bem aceita pelos brasileiros e até mesmo por ex-adversários do manauara. Conor McGregor não concordou com os jurados terem dado vitória por decisão dividida para Mario Bautista, após muitas pessoas apontarem que o americano passou boa parte do tempo "amarrando" a luta ao pressionar o ex-campeão na grade.



Através das redes sociais, McGregor fez dois posts para criticar a postura dos jurados e ainda afirmou que esse tipo de comportamento utilizado por Baustita precisa ser coibido pela arbitragem. A estrela irlandesa, em uma publicação inicial, classificou o resultado como "decisão suja". Na sequência, fez uma análise mais profunda e um pedido.