Gabi Muniz vem se destacando na faixa laranja de Jiu-Jitsu - (Foto: Ilan Pellenberg)

Gabi Muniz vem se destacando na faixa laranja de Jiu-Jitsu (Foto: Ilan Pellenberg)

Publicado 09/10/2024 07:00 | Atualizado 09/10/2024 12:54

Arte marcial que é a marca do Brasil e crescendo constantemente mundo afora, o Jiu-Jitsu também tem um espaço especial em Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói-RJ, conhecida principalmente pelo Surfe.



Por lá, o renomado faixa-preta Adriano Lúcio realiza um bonito trabalho à frente da BJJ Art Academy - parceira da ONIX360 / ICA Invest. E entre os destaques da academia está a jovem faixa-laranja Gabi Muniz, de 13 anos.

Inspirada pelo pai, que também treina, e por Kyra Gracie, uma das suas referências no Jiu-Jitsu, Gabi Muniz já soma diversas medalhas e quer mais, se mantendo ativa nas competições."Eu comecei a treinar bem novinha, com uns 4 anos, por causa do meu pai. Vi as medalhas dele e decidi buscar também. Mas aí veio a pandemia, eu parei total e quando eu voltei acabei vindo aqui para a BJJ Art Academy", relembrou ela, que continuou:"Na minha primeira competição eu perdi muito feio, mas o Adriano falou: 'você quer ser uma campeã? Então vem'. Ele me acolheu de um jeito diferente, fez o meu Jiu-Jitsu evoluir e hoje é uma pessoa fundamental pra mim".