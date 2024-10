São Januário vai passar por reforma - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 10/10/2024 10:23

Rio - O Vasco está planejando uma reforma para mudar os padrões de São Januário a partir do ano que vem. Uma das mudanças, de acordo com o portal "GE", poderá ser o gramado. O Cruz-Maltino está avaliando fazer a instalação de um gramado sintético na Colina Histórica.

O clube carioca ainda está avaliando a possibilidade de ter um gramado híbrido ou 100% sintético. Inicialmente, a decisão aumentaria o custo da reforma, porém, a decisão pode ser considerada mais viável economicamente pensando a médio e a longo prazo.



A reforma em São Januário visa transformar o estádio em um arena moderna. Com isso, o local será utilizado não apenas para partidas, mas também para show e eventos. Em uma situação como essa ter um gramado 100% natural daria ao Vasco mais custos para sua preservação.

No entanto, o clube carioca vem avaliando bem a situação e um dos modelos bem avaliados é o utilizado pelo Botafogo no Nilton Santos. Já a situação envolvendo o Atlético-MG e a Arena MRV, que vem recebendo muitas críticas, inclusive de jogadores do Galo, é observada como exemplo negativo.



A previsão do Vasco é fechar São Januário para a reforma após o fim do Campeonato Brasileiro e começar as obras no início do ano que vem. Porém, o clube depende da venda do potencial construtivo, as negociações continuam acontecendo, mas ainda sem acordo fechado.