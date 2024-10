Antônio Trócoli e Mackenzie Dern, casados e lutadores do UFC - (Foto: Divulgação)

Antônio Trócoli e Mackenzie Dern, casados e lutadores do UFC(Foto: Divulgação)

Publicado 10/10/2024 10:00 | Atualizado 10/10/2024 10:43

Lutador da divisão peso-médio do UFC, Antônio Trócoli foi detido pelas autoridades na última sexta-feira (4), em Huntington Beach, na Califórnia (EUA), por uma ocorrência de baixa gravidade, de acordo com informações trazidas pela "Ag. Fight" com o Departamento de Polícia Local. O atleta, vale ressaltar, é casado com Mackenzie Dern, também lutadora do UFC, e foi liberado depois de receber um ticket, que deve ser pago no dia da audiência, que ainda será marcada pela Corte.



Também segundo a publicação, Antônio Trócoli foi acusado de agredir o surfista brasileiro Wesley Santos, que é ex-marido e pai da filha de Mackenzie Dern. O peso-médio do UFC, cabe salientar, tem luta marcada contra Tresean Gore para o dia 9 de novembro, em Las Vegas (EUA).

Leia Mais Cristiano Marcello será comentarista e entrevistador do Fight Music Show 5

Aos 13 anos, faixa-laranja impressiona com títulos na base do Jiu-Jitsu e quer mais

Matchmaker comenta luta histórica pelo SFT Outubro Rosa e exalta retorno de Sidy Rocha

Em declaração à Ag. Fight, Wesley Santos deu sua versão sobre o caso ocorrido na última semana: "Na última sexta-feira, eu deixei minha filha na escola e estava voltando para casa de skate. Ainda na frente da escola, eu vi um carro branco parar e comecei a filmar, era o Antônio. Ele desceu do carro e me deu um soco. O carro saiu andando sozinho e ele correu para dentro do carro. A Polícia foi chamada. Havia várias testemunhas e o Antônio foi preso por agressão". Em declaração à Ag. Fight, Wesley Santos deu sua versão sobre o caso ocorrido na última semana: "Na última sexta-feira, eu deixei minha filha na escola e estava voltando para casa de skate. Ainda na frente da escola, eu vi um carro branco parar e comecei a filmar, era o Antônio. Ele desceu do carro e me deu um soco. O carro saiu andando sozinho e ele correu para dentro do carro. A Polícia foi chamada. Havia várias testemunhas e o Antônio foi preso por agressão".

Antônio Trócoli foi detido pela polícia na Califórnia, nos Estados Unidos, acusado de agredir ex-marido da sua esposa Reprodução / Instagram

Vale lembrar também que Mackenzie Dern e Wesley Santos tiveram um processo de divórcio conturbado e o caso acabou indo para a Justiça. Ambos trocaram acusações na época e ficou decidido que a guarda de Moa, filha do ex-casal, seria compartilhada entre eles. Outra coisa que chamou a atenção foi o fato de que a lutadora peso-palha do UFC, na época, foi ordenada a pagar uma pensão de US$ 4 mil (cerca de R$ 20 mil) por mês a Wesley, por um período de cerca de um ano e meio.



Atual sexta colocada no ranking peso-palha feminino do UFC, Mackenzie Dern vem de vitória sobre Lupita Godinez, em agosto, e tem luta marcada contra a compatriota Amanda Ribas em card do UFC que vai acontecer no dia 14 de dezembro, na Flórida (EUA).

Vale lembrar também que Mackenzie Dern e Wesley Santos tiveram um processo de divórcio conturbado e o caso acabou indo para a Justiça. Ambos trocaram acusações na época e ficou decidido que a guarda de Moa, filha do ex-casal, seria compartilhada entre eles. Outra coisa que chamou a atenção foi o fato de que a lutadora peso-palha do UFC, na época, foi ordenada a pagar uma pensão de US$ 4 mil (cerca de R$ 20 mil) por mês a Wesley, por um período de cerca de um ano e meio.Atual sexta colocada no ranking peso-palha feminino do UFC, Mackenzie Dern vem de vitória sobre Lupita Godinez, em agosto, e tem luta marcada contra a compatriota Amanda Ribas em card do UFC que vai acontecer no dia 14 de dezembro, na Flórida (EUA).