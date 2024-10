Nicola Bartolini ficou com um galo na testa ao ser atacado de surpresa, e machucou a mão ao dar socos no ladrão - Reprodução de Instagram

Nicola Bartolini ficou com um galo na testa ao ser atacado de surpresa, e machucou a mão ao dar socos no ladrãoReprodução de Instagram

Publicado 10/10/2024 09:55

O ginasta Nicola Bartolini envolveu-se em uma briga com um assaltante que tentou roubá-lo em Milão, na Itália. O italiano, campeão mundial do solo em 2021, mostrou nas redes sociais o resultado do confronto: a mão machucada pelosa socos que deu e um galo na testa. Mas ficou com o celular.

"Milão é uma cidade assustadora. Não há segurança nesta selva de cidades, todo tipo de coisa acontece todos os dias... Em vez de tirar meu celular, ele levou alguns socos na cara", falou o ginasta.



Troca de socos com ladrão levando a pior

Bartolini contou que saiu à noite, por volta das 20h de terça-feira (8), para passear com o cão, quando o ladrão o agarrou pelo pescoço, pedindo o celular. Ao reagir, levou um soco na testa, mas conseguiu derrubar o criminoso, que fugiu após levar alguns socos. O caso ocorreu em frente à casa dele.



"Não sei como teria terminado se tivesse acontecido com uma senhora ou uma menina, considero-me sortudo por ter levado apenas um soco na testa. Mas meu agressor certamente teve mais azar", garantiu.



O ginasta participou da Olimpíada de Paris-2024 e não conquistou medalha, ficando em sexto lugar com a Itália, na competição por equipes.