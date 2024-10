Hugo Souza vive grande momento no Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 10/10/2024 08:50 | Atualizado 10/10/2024 09:00

Rio - A partir desta quarta-feira, o Corinthians já pode efetuar a contratação do goleiro Hugo Souza, do Flamengo. De acordo com informações do portal "GE", o Alvinegro tem se esforçado ao máximo para conseguir realizar a proposta de compra do jogador ainda nas primeiras 24 horas.

Para manter Hugo Souza a partir de janeiro de 2025, será necessário investir mais 800 mil euros (R$ 4,7 milhões) para comprar 50% dos direitos econômicos do atleta. O Timão pagou 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) ao Rubro-Negro pelo empréstimo até o fim do ano.



O Alvinegro tem até o dia 30 de novembro para exercer sua opção de compra, porém, o clube corre contra o tempo para escalá-lo no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, que acontece no próximo dia 20. Caso não consiga, o Corinthians terá que desembolsar novamente R$ 500 mil.



O clube paulista já fez isso em duas oportunidades para ter Hugo Souza na partida pelo Brasileiro, disputada em São Paulo, e no jogo de ida no Maracanã. Porém, desta vez, com a possibilidade de comprá-lo por um valor considerado bom, o Corinthians deseja evitar este gasto extra.



Em 22 jogos pelo Corinthians, Hugo Souza sofreu 23 gols e defendeu quatro pênaltis. Em pouco tempo no clube paulista, o goleiro se tornou fundamental na luta contra o rebaixamento e pelos títulos da Copa do Brasil e da Sul-Americana.