Rafael Nadal conquistou 22 títulos de Grand Slam ao longo da carreiraAlain Jocard / AFP

Publicado 10/10/2024 07:47 | Atualizado 10/10/2024 07:52

O tenista espanhol Rafael Nadal, de 38 anos, anunciou a sua aposentadoria das quadras nesta quinta-feira (10). Considerado um dos maiores da história do esporte, ele disputará sua última partida na Copa Davis, torneio de seleções que acontecerá entre os dias 19 e 24 de novembro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o atleta mencionou as limitações físicas que têm passado nos últimos anos como motivo para a decisão.

"Estou aqui para comunicar que me retiro do tênis profissional. A realidade é que têm sido anos difíceis, especialmente os dois últimos. Creio que não tenho sido capaz de jogar sem limitações. É obviamente uma decisão difícil, que me levou algum tempo. Mas nesta vida, tudo tem um princípio e um fim. E acho que esse é o momento apropriado para colocar um ponto final nessa carreira, que tem sido muito maior e mais exitosa do que eu jamais imaginei", disse.

Nadal agradeceu a todos os companheiros de equipe, seus rivais, sua família, à indústria do tênis e todas as pessoas envolvidas no esporte.

Nos comentários da publicação, o espanhol foi elogiado por outros grandes atletas. O tenista Roger Federer, que se aposentou em 2022 e foi o grande rival de Nadal, agradeceu pela trajetória do antigo adversário. "Que carreira, Rafa! Eu sempre esperei que esse dia nunca chegasse. Obrigado pelas memórias inesquecíveis e por todas as suas conquistas incríveis no jogo que amamos. Foi uma honra absoluta", escreveu.

O jogador de futebol alemão Toni Kroos, ex-Real Madrid e que se aposentou neste ano, também expressou seu respeito. "Que exemplo de atleta, e mais importante, como pessoa! Te vejo em breve, Rafa" afirmou.

Carreira vitoriosa

Rafael Nadal nasceu em 3 de junho de 1986. Ele é o segundo maior vencedor de Grand Slams, denominação para os quatro torneios mais importantes do tênis e que ocorrem anualmente, de toda a história, com 22 títulos, atrás apenas de Novak Djokovic, que tem 24.

Nadal é o maior campeão do Roland Garros, um dos quatro Grand Slams realizado na França e disputado em quadra de saibro, uma superfície feita com terra e argila, com 14 títulos. O espanhol virou número 1 do mundo pela primeira vez em 2008 e encerrou cinco temporadas nesta posição.

Ele tornou profissional em 2001, aos 15 anos. Sua primeira grande glória foi em 2004, quando conquistou a Copa Davis, o mesmo campeonato que encerrará sua carreira. O tenista também ganhou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim.