Igor Jesus vibra após marcar na vitória do Brasil sobre o Chile - Rodrigo Arangua/AFP

Publicado 10/10/2024 22:57

Santiago - O Brasil contou com o brilho dos jogadores do Botafogo para vencer o Chile por 2 a 1 no Estádio Nacional de Santiago, na noite desta quinta-feira (10), pela nona rodada das Eliminatórias. A Seleção começou mal e viu Eduardo Vargas colocar La Roja em vantagem com um gol relâmpago. Entretanto, depois de apresentar uma certa melhora na partida, a equipe Dorival buscou o empate com Igor Jesus, já na reta final do primeiro tempo. E no apagar das luzes da etapa complementar, foi a vez de Luiz Henrique fazer o seu e selar a vitória.

Com o resultado, a seleção brasileira soma 13 pontos e aparece na quarta colocação. Agora, a Canarinho vira a chave para a décima rodada das Eliminatórias. A equipe de Dorival Júnior volta a campo na próxima terça-feira (15), às 21h45, para enfrentar o Peru no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O jogo

O Brasil começou mal e viu a partida se complicar cedo, já que o Chile abriu o placar logo no segundo minuto de jogo. Loyola recebeu a bola livre pelo lado direito e cruzou na medida para Eduardo Vargas. Também livre de marcação, o atacante cabeceou e encobriu o goleiro Ederson.

A seleção brasileira sentiu o gol e viu La Roja melhor no confronto. Nesse cenário, o Chile teve outra boa chance, dessa vez de fora da área, com Osorio. A bola, no entanto, pegou efeito e foi para fora.

A equipe de Dorival Júnior só respondeu aos 15 minutos, quando Rodrygo fez boa jogada individual e conseguiu a finalização. A partir daí, o Brasil entrou no jogo e teve mais volume ofensivo.

Ainda assim, a Seleção tinha dificuldades para concluir as jogadas. No entanto, aos 46 minutos, na primeira boa finalização, o gol saiu. Savinho avançou pelo lado direito e cruzou para Igor Jesus, que desviou de cabeça e deixou tudo igual no marcador.

No retorno do intervalo, o Brasil até tentou aproveitar o momento criado no fim da etapa inicial e pressionou o Chile em busca do empate. Raphinha, por volta dos seis minutos, chegou a marcar, mas estava em posição de impedimento.

Esse período de mais pressão só durou até aí. A Seleção ainda seguia com mais posse de bola, mas já não incomodava da mesma forma. Assim, o empate parecia uma questão de tempo, mas o brilho de mais um jogador do Botafogo apareceu.

Aos 44 minutos, Luiz Henrique recebeu a bola pelo lado direito, cortou para dentro, invadiu a área e a marcação não apertou. Assim, o atacante finalizou com categoria e garantiu a vitória brasileira.

Ficha técnica

Chile x Brasil



Data e hora: 10/10/2024, às 21h

Local: Estádio Nacional de Santiago, em Santiago (CHI)

Árbitro: Dario Herrera (ARG)



Cartões amarelos: Galdames (CHI) / Lucas Paquetá e Danilo (BRA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Eduardo Vargas (1-0) (02'/1ºT) / Igor Jesus (1-1) (46'/1ºT) / Luiz Henrique (2-1) (44'/2ºT)

CHILE (Técnico: Ricardo Gareca)

Brayan Cortés; Loyola, Maripán, Kusevic e Galdames (Marcelo Morales, 20'/2ºT); Pavez (Alarcón, 31'/2ºT), Echeverría e Valdés; Osorio (Tapia, 31'/2ºT), Dávila (Cepeda, 14'/2ºT) e Eduardo Vargas (Palacios, 31'/2ºT).

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Gabriel Martinelli, 40'/2ºT); André (Bruno Guimarães, Intervalo) e Lucas Paquetá (Gerson, Intervalo); Savinho (Luiz Henrique, 23'/2ºT), Raphinha e Rodrygo; Igor Jesus (Endrick, 32'/2ºT).