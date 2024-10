Hugo Souza é um dos destaques do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 10/10/2024 14:28 | Atualizado 10/10/2024 14:32

Rio - O Corinthians divulgou na tarde desta quinta-feira que notificou o Flamengo sobre o seu desejo de exercer a opção de compra do goleiro Hugo Souza. O Alvinegro pagará algo em torno de 800 mil euros (R$ 4,7 milhões) pelo jogador, que foi revelado na base do clube carioca.

Hugo Souza chegou ao Corinthians no meio do ano e assinou um contrato de empréstimo. A partir desta quarta-feira, o clube carioca poderia exercer sua opção de compra, junto ao Flamengo, que havia sido prevista no acordo entre as partes.



Com a compra, o Corinthians visa se livrar de pagar R$ 500 mil para que Hugo Souza enfrente o ex-clube pela Copa do Brasil no próximo dia 20. O Alvinegro já fez isso em duas oportunidades este ano, para escalar o goleiro na partida pelo Brasileiro, disputada em São Paulo, e no jogo de ida no Maracanã.



Em 22 jogos pelo Corinthians, Hugo Souza sofreu 23 gols e defendeu quatro pênaltis. Em pouco tempo no clube paulista, o goleiro se tornou fundamental na luta contra o rebaixamento e pelos títulos da Copa do Brasil e da Sul-Americana.