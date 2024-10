Etapa da WSL no Rio de Janeiro em 2025 será entre os dias 21 e 29 de Junho - Reginaldo Pimenta / Agencia O Di

Publicado 10/10/2024 16:56

A World Surf League (WSL) divulgou, nesta quinta-feira (10), o calendário do Circuito Mundial 2025, que será disputado de janeiro a setembro. O campeonato terá 11 etapas na temporada regular, duas a mais em relação à última edição nas categorias masculina e feminina.

O WSL Finals será disputado pela primeira vez no pico de Cloudbreak, em Fiji, substituindo Trestles, nos EUA. Havia a expectativa pelo lendário palco para a próxima temporada.

Entre os dias 27 de janeiro e 8 de fevereiro, Pipeline, no Havaí, receberá a etapa de abertura. A do Brasil, em Saquarema, no Rio de Janeiro, será na nona fase do calendário da competição.

Uma das principais novidades da próxima temporada é a entrada da piscina de ondas de Abu Dhabi no cronograma da WSL. A organização também optou pelos retornos dos eventos em Snapper Rocks, na Austrália, Lower Trestles, nos Estados Unidos, e Jeffreys Bay, na África do Sul.

Veja o calendário completo do Circuito Mundial 2025:

Pipeline, Havaí - 27 de janeiro a 8 de fevereiro

Surf Abu Dhabi, Abu Dhabi - 14 a 16 de Fevereiro

Peniche, Portugal - 15 a 25 de Março

Punta Roca, El Salvador - 2 a 12 de Abril

Bells Beach, Austrália - 18 a 28 de Abril

Snapper Rocks, Austrália - 3 a 13 de Maio

Margaret River, Austrália - 17 a 27 de Maio

Lower Trestles, EUA - 9 a 17 de Junho

Saquarema, Brasil - 21 a 29 de Junho

Jeffreys Bay, África do Sul: 11 a 20 de Julho

Teahupo’o, Taiti - 7 a 16 de Agosto

WSL Finals: Cloudbreak, Fiji - 27 de Agosto a 4 de Setembro