O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi - Julien de Rosa / AFP

Publicado 10/10/2024 17:20

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira(10), o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, defendeu a realização do novo Mundial de Clubes, em 2025, que vai contar com 32 participantes. As falas foram direcionadas aos jogadores e aos clubes que reclamaram da competição.

"Os jogadores ou clubes que tenham queixas, que não joguem. Se você tem uma queixa, não jogue. Antes reclamavam porque eram só dois clubes ou porque eram só dois por país. Agora isso parte dos jogadores. É claro que temos que respeitar e proteger os atletas. Mas os clubes não se movem apenas por dinheiro. Isso não é assim, é um erro. Tentamos recuperar o dinheiro de seus custos. Os salários sobem e sobem, mas as competições são as mesmas, e as receitas as mesmas", comentou Al-Khelaïfi.



Na Europa, o calendário de jogos vem se tornando um tópico cada vez mais debatido, e com, o novo Mundial, equipes europeias podem chegar a 70 jogos em uma temporada.

A Fifa ainda criou uma exigência: os times precisam levar todo o elenco, em especial os melhores jogadores, para disputar a competição. Nomes como Carvajal, lateral-direito do Real Madrid, e Kevin de Bruyne, meia do Manchester City, além dos técnicos Pep Guardiola e Carlo Ancelotti já criticaram a competição.



"O calendário é um tema de debate, óbvio. Sempre foi assim. E, para ser honesto, acredito que é necessário que todas as partes interessadas se reúnam e o discutam, de uma maneira próspera, e vejam o que é melhor para todos. Todos os clubes querem jogar no Mundial de Clubes", disse o catari.