Vegetti marcou o gol do Vasco contra o Cruzeiro - Matheus Lima/Vasco

Publicado 10/10/2024 20:21 | Atualizado 10/10/2024 20:24

Vasco prestou uma homenagem inusitada ao atacante Pablo Vegetti. Leonardo Candreva, de 34 anos, registrou a filha com o sobrenome do jogador, sem permissão da mãe. A certidão de nascimento de Aylla Vegetti Nascimento Candreva e os vídeos do pai no cartório viralizaram nas redes sociais nesta quinta-feira (10). Rio - Um torcedor doprestou uma homenagem inusitada ao atacante Pablo Vegetti. Leonardo Candreva, de 34 anos, registrou a filha com o sobrenome do jogador, sem permissão da mãe. A certidão de nascimento de Aylla Vegetti Nascimento Candreva e os vídeos do pai no cartório viralizaram nas redes sociais nesta quinta-feira (10).

Em entrevista ao "ge", ele se declarou a Vegetti e contou que a ideia surgiu quando a mulher engravidou. O torcedor avisou o que faria, mas ela não acreditou.

"Quando minha esposa engravidou, eu disse que ia colocar o nome de Vegetti, mas ela sempre achou que era brincadeira. Na minha mente, era sério. Eu sempre pensei no Vegetti porque ele é o cara que se entrega no Vasco, me identifico muito. Acho que, se eu fosse jogador, seria igual dele. Ele dá a vida pelo Vasco, sangra pelo Vasco, joga com febre, machucado", explicou.

Com a mãe de Aylla, o torcedor tem um outro filho, de três anos. Já nos outros casamentos, Leonardo tem uma filha de 11 e um filho de seis.

Leandro disse que sempre teve o sonho de colocar o nome de um jogador do Vasco nos seus filhos, mas nunca conseguiu pois sempre ia acompanhado da mulher ao cartório. No entanto, como ela ainda está no hospital após trabalho de parto, o torcedor foi registrar a filha acompanhado de um amigo.

"Eu sou muito identificado com o Vasco, tenho duas tatuagens, uma na- Eu sou muito identificado com o Vasco, tenho duas tatuagens, uma na barriga e uma nas costas. Todos me conhecem, sabem do meu amor pelo Vasco. Eu passo mal quando tem jogo, minha pressão sobe, minha mulher me dá calmante", contou.

Agora, Leonardo espera receber o perdão da mulher, que descobriu a situação nas redes sociais, antes do marido contar.

"Eu quero que ela me perdoe. Quando me conheceu, ela sabia que eu amava o Vasco. Nosso primeiro encontro foi num bar para ver Vasco x Flamengo, 4 a 4 em 2019. Eu tirei a camisa no meio do bar no gol do Ribamar, enfrentei na brincadeira uns 30 flamenguistas. Então ela sabe o quanto eu amo o Vasco", suplicou Leonardo.