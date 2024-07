Klopp passou quase nove anos no comando do Liverpool - AFP

Klopp passou quase nove anos no comando do LiverpoolAFP

Publicado 31/07/2024 17:02 | Atualizado 31/07/2024 17:04

Alemanha - Jürgen Klopp anunciou, nesta quarta-feira (31), durante o Congresso Internacional de Treinadores, em Wurzburgo, na Alemanha, a interrupção de sua carreira como treinador, recusando assim um convite para assumir a seleção da Inglaterra na vaga deixada por Gareth Southgate.

"A partir de hoje, é o fim de minha carreira como técnico. Não pedi demissão por capricho, foi uma decisão geral. Neste momento, não há nada para mim a nível de clubes ou seleções. Muitas pessoas parecem não ter ouvido o que eu disse, seria o maior cara de pau na história do futebol se abrisse a exceção para ser treinador da Inglaterra", afirmou.

Klopp, no entanto, indicou voltar ao futebol no futuro para exercer outra função. "Ainda vou voltar, sou muito novo para apenas jogar padel ou cuidar dos netos. Como treinador? Não sei. Neste momento, não. Vamos ver como me sinto daqui a alguns meses, mas agora só quero paz e descanso. Quero voltar a trabalhar no futebol, aproveitar a minha experiência e os contatos que tenho. Vamos ver o que o futuro me reserva, mas a verdade é que já trabalhei nos melhores clubes do mundo", completou.

CARREIRA DE KLOPP

Klopp tem 57 anos e deixou o Liverpool após o fim de seu contrato e uma passagem de quase nove anos. Pelo clube inglês, conquistou inúmeros títulos, sendo os mais importantes, o bicampeonato inglês (2021/22 e 2023/24) e a Liga dos Campeões (2018/19). Foram 1.078 jogos, com 596 vitórias, 283 empates e 244 derrotas.

Além do Liverpool, Klopp comandou outras duas equipes. Ele iniciou a carreira no Mainz 05, onde ficou de 2001 a 2008, antes de assumir o Borussia Dortmund e aparecer no cenário internacional, chamando a atenção do clube inglês, que não poupou esforços para contratá-lo.

Pelo Borussia Dortmund, Klopp conquistou dois títulos do Campeonato Alemão (2010/11 e 2011/12), além de um vice-campeonato da Liga dos Campeões, perdendo para o Bayern de Munique, na temporada 2012/13.

Recentemente, além do convite para comandar a seleção da Inglaterra, o treinador alemão teve seu nome ventilado na equipe dos Estados Unidos.