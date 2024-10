Luiz Henrique marcou o gol da vitória em Santiago, seu primeiro com a camisa da seleção brasileira - Javier Torres/AFP

Publicado 11/10/2024 12:31

O goleiro, reserva no Glorioso, chegou ao terceiro jogo seguido sem sofrer gol pela seleção paraguaia. Na partida de quinta, fez duas boas defesas que garantiram o empate.



Dois titulares do Botafogo em Venezuela x Argentina

Thiago Almada começou jogando pela primeira vez pela seleção argentina e teve atuação discreta, sendo substituído no intervalo.

Já Savarino ficou mais em campo pelos venezuelanos, saindo aos 13 minutos do segundo tempo. O atacante apareceu mais na criação de jogadas.

Já Savarino ficou mais em campo pelos venezuelanos, saindo aos 13 minutos do segundo tempo. O atacante apareceu mais na criação de jogadas.



Bastos em campo



O único selecionável do Botafogo a não jogar foi Alex Telles, que ficou no banco. Apesar de o titular Abner ter saído no fim, o técnico Dorival Júnior optou por improvisar Gabriel Martinelli para deixar a seleção brasileira mais ofensiva.



E o zagueiro Bastos só entra em campo pela Angola nesta sexta-feira (11), contra o Niger, às 16h (de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. A tendência é que seja titular mais uma vez.