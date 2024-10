Luiz Henrique fez gol da vitória do Brasil - Javier Torres/AFP

Publicado 11/10/2024 08:00 | Atualizado 11/10/2024 08:28

Rio - A importância do Botafogo, que cedeu Igor Jesus e Luiz Henrique para a seleção brasileira, na vitória sobre Chile por 2 a 1, em Santiago, pelas Eliminatórias, foi destacada por jornais espanhóis. A dupla de ataque alvinegra fez os gols que garantiram os três pontos para o Brasil.

O jornal "Sport", de Barcelona, criticou a atuação da Seleção e afirmou que o Botafogo "salvou o Brasil de passar um vexame" na partida contra o Chile. O Brasil saiu na frente, mas conseguiu a virada com gols de Igor Jesus e Luiz Henrique.



A publicação "AS" também adotou o mesmo tom e criticou o rendimento da seleção brasileira na partida. O jornal destacou o bom momento do Botafogo no futebol sul-americano.



"Um Brasil, acostumado a formar elencos com amplo repertório de estrelas mundiais, conquistou uma vitória vital graças a dois jogadores do Botafogo, time da moda no Brasileirão e na Copa Libertadores. Ele lidera o primeiro e está nas semifinais do segundo", escreveu o jornal espanhol.