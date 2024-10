Recuperação de Adson tem surpreendido - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 11/10/2024 07:00 | Atualizado 11/10/2024 08:24

Rio - O Vasco pode ter um reforço inesperado para a reta final do Campeonato Brasileiro. O atacante Adson, de 23 anos, está tendo uma recuperação surpreendente e tem chances de ficar à disposição de Rafael Paiva a partir de meados de novembro. As informações são da "Super Rádio Tupi".

O atacante foi submetido a uma operação para corrigir a fratura na tíbia da perna direita no começo de setembro. O prazo era que Adson só retornasse em três meses, o que deixaria o jogador praticamente fora da temporada, porém, sua recuperação vem sendo muito boa.



A última partida de Adson foi na vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, pelo Brasileiro. Houve uma demora na decisão do Cruz-Maltino de optar pela operação na região. No começo, o clube carioca tentou um tratamento conservador.



Revelado pelo Corinthians, Adson atuou três temporadas pelo clube paulista e se transferiu para o Nantes. Após um período curto com apenas oito jogos, o jovem chegou a o Vasco nesta temporada. No total, ele entrou em campo em 34 jogos e fez quatro gols e deu uma assistência.