Troféu da Copa do BrasilDivulgação/CBF

Publicado 11/10/2024 15:25

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) rejeitou nesta sexta-feira (11) os pedidos de Vasco e Corinthians contra a mudança das datas da semifinal da Copa do Brasil. Os clubes alegaram que a CBF usou argumentos ilegais para realizar a alteração, mas a tabela foi mantida com um placar de 9 a 0.

O Vasco demonstrou descontentamento com a decisão da CBF e, inicialmente, teve apoio do Corinthians, que posteriormente recuou. A entidade havia enviado uma solicitação formal sobre a mudança das datas das semifinais, e o Cruz-Maltino rejeitou a sugestão.

O Atlético-MG solicitou a alteração, assim como o Flamengo, já que teriam jogadores convocados. O Vasco, por sua vez, alegou que passou por uma situação semelhante nas quartas de final, quando Puma e Jean David chegaram em Curitiba horas antes do jogo contra o Athletico-PR, pelo mesmo motivo.

Em nota, a CBF explicou que a decisão de colocar os jogos de volta no fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro foi por conta do calendário da Conmebol e também para permitir aos clubes "condições igualitárias, após a data Fifa do dia 15 de outubro".

Os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil serão disputados no fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro. O Vasco recebe o Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no dia 19, enquanto o Flamengo visita o Corinthians, no dia seguinte, às 16h, na Neo Química Arena.