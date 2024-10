Galdames tem contrato com o Vasco até o fim da temporada - Matheus Lima / Vasco

Galdames tem contrato com o Vasco até o fim da temporadaMatheus Lima / Vasco

Publicado 11/10/2024 15:10

Rio - O volante Galdames, do Vasco, participou de um torneio oficial de poker nesta semana, no Rio. O atleta foi convidado para jogar a etapa conjunta da BSOP (Série Brasileira de Poker) com a LAPT (Tour Latino-Americano de Poker) e terminou em sexto lugar.

LEIA MAIS: Adson surpreende em recuperação e deve voltar ao Vasco em 2024

Galdames durante torneio de poker Reprodução Galdames participou de um torneio disputado apenas por convidados. Nas redes sociais, o meia compartilhou alguns registros da disputa.

Apesar do bom resultado no poker, Galdames não vive um bom momento no Vasco. O chileno não vem sendo muito aproveitado por Rafael Paiva e jogou apenas 16 minutos nos últimos 10 jogos do Cruz-Maltino.



Na última janela, o Vasco chegou a negociar a saída de Galdames para o San Lorenzo. Porém, as conversas com o time argentino não avançaram.