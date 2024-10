Igor Jesus em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 15/10/2024 07:00 | Atualizado 15/10/2024 08:23

Rio - Os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus, convocados por Dorival para a seleção brasileira, só devem permanecer no Botafogo em 2025, caso o clube carioca conquiste a Libertadores. A tendência é que os brasileiros sejam transferidos para o Lyon. As informações são do portal "UOL".

A situação acontece porque John Textor deseja reforçar o clube francês, de olho em títulos pela temporada europeia. Com o bom momento dos brasileiros, a chegada deles e também de Thiago Almada poderá fortalecer a equipe do Velho Continente.



Porém, se o Botafogo for campeão da Libertadores irá disputar o Mundial de Clubes no meio do ano que vem. Por conta disso, John Textor manteria os dois jogadores da seleção brasileira no clube carioca em caso de título da competição sul-americana.



No ano passado, o Alvinegro perdeu dois jogadores importantes no fim da temporada para o Lyon. O Goleiro Lucas Perri, que é titular no clube francês, e o zagueiro Adryelson, que acabou voltando para o elenco do Botafogo no meio deste ano.