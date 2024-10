Torcida do Botafogo faz festa nas arquibancadas do Maracanã - Vítor Silva / Botafogo

Torcida do Botafogo faz festa nas arquibancadas do MaracanãVítor Silva / Botafogo

Publicado 15/10/2024 16:16

Rio - A torcida do Botafogo fará grande festa nas arquibancadas do Maracanã na próxima sexta-feira (18), no duelo com o Criciúma, às 20h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para o confronto estão praticamente esgotados, com mais de 50 mil alvinegros já garantidos.

No início da tarde desta terça-feira (15), o 'Movimento Ninguém Ama Como a Gente', principal organizador das ações dos botafoguenses por todo o Brasil, divulgou informações sobre a partida e confirmou mais um mosaico nesta temporada.

O Alvinegro é o líder do Brasileirão, com 60 pontos, e buscará a vitória sobre o Tigre para manter a ponta da tabela independentemente dos outros resultados da rodada. O segundo colocado é o Palmeiras, que soma 57.

Festa garantida também no Nilton Santos

Além de casa cheia no Maracanã, o Glorioso contará com o Nilton Santos lotado no duelo de ida da semifinal da Libertadores da América, com o Peñarol, na próxima semana.

As entradas para o confronto foram esgotadas somente pelos sócios-torcedores pela primeira vez na história do clube carioca.

Reta final decisiva de outubro

Após enfrentar o Criciúma, o Botafogo terá o Peñarol pela frente no jogo de ida da semifinal da Libertadores da América. O embate será no dia 23, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília).

Na sequência, o time comandado por Artur Jorge pegará o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, dia 26, pelo Brasileirão, e definirá vaga na final do torneio continental no dia 30, no Estádio Campeón del Siglo.