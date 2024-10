Messi e Almada comemoram gol em vitória da Argentina - Luis Robayo / AFP

Publicado 16/10/2024 00:27 | Atualizado 16/10/2024 00:28

Buenos Aires - Na noite desta terça-feira (15), Thiago Almada anotou o quarto gol da Argentina na vitória sobre a Bolívia por 6 a 0, pelas Eliminatórias, no Estádio Monumental de Núñez. Já na etapa complementar, Molina foi acionado pelo lado direito e cruzou na medida para o meio-campista do Botafogo finalizar de primeira e balançar as redes.

Veja como foi o gol:

EL MÁGICO!



Thiago Almada recebe na área, bate de primeira e marca para a Argentina. COISA LINDA, MEU GAROTO! #BFR



@sportv pic.twitter.com/0u54xcjRMG — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 16, 2024

O grande destaque da noite foi Lionel Messi. O craque anotou um hat-trick e deu as assistências para os gols de Julián Álvarez e Lautaro Martínez. A Argentina chegou aos 22 pontos e segue na liderança das Eliminatórias.