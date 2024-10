Seleção brasileira fechará a campanha nas Eliminatórias contra Venezuela e Uruguai - Rafael Ribeiro/CBF

Seleção brasileira fechará a campanha nas Eliminatórias contra Venezuela e UruguaiRafael Ribeiro/CBF

Publicado 15/10/2024 21:57

A Direção de Competições e Operações da Conmebol confirmou, nesta terça-feira (15), as datas, locais e horários dos jogos da 11ª e 12ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.



A seleção brasileira joga dia 14 de novembro, em Maturín, contra a Venezuela, às 18h (de Brasília). No mesmo dia, mais dois jogos serão disputados. Paraguai e Argentina se enfrentam em Assunção, às 20h30, enquanto Equador e Bolívia jogam em Guayaquil, às 17h. No dia 15, o Uruguai recebe a Colômbia, em Montevidéu, às 21h, e Peru e Chile se apresentam em Lima às 18h30.



No dia 19, o adversário da seleção brasileira será o Uruguai, em Salvador, na Arena Fonte Nova, às 21h45. Todos os outros jogos da última rodada das Eliminatórias também serão no mesmo dia.



Bolívia e Paraguai será na altitude de 4.150m de El Alto, às 17h, enquanto Colômbia x Equador será em Barranquilla, às 20h. Buenos Aires será palco de Argentina x Peru e Santiago será palco do duelo entre Chile e Venezuela. Os dois últimos serão às 21h.