Arbitragem do duelo entre Escócia e Portugal, pela Liga das Nações da Uefa, deixou CR7 na broncaAndy Buchanan / AFP

Publicado 15/10/2024 19:14

Escócia - Cristiano Ronaldo saiu de campo insatisfeito com a arbitragem da partida entre Portugal e Escócia, válida pela Liga das Nações da Uefa, que terminou empatada sem gols. O atacante ficou revoltado com a decisão de Lawrence Visser, juiz do jogo, de terminar o confronto antes de uma cobrança de escanteio para os portugueses. Ele foi para o vestiário o aplaudindo, em tom irônico, e fez sinais negativos com a cabeça.

"Vai pra p...! Chega", reclamou Cristiano Ronaldo.



Com o resultado, a seleção portuguesa perdeu a chance de garantir vaga antecipada para o mata-mata da competição. Atualmente, o país é líder no Grupo A, com dez pontos. Já os escoceses somam apenas um ponto em quarto partidas e aparecem na lanterna da chave.

Ambos voltam a campo no dia 15 de novembro, às 16h45 (de Brasília). Portugal irá enfrentar a Polônia, em casa, enquanto a Escócia recebe a Croácia.