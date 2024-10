Jogadores da seleção brasileira sub-20 reunidos no gramado - Staff Images / CBF

Jogadores da seleção brasileira sub-20 reunidos no gramadoStaff Images / CBF

Publicado 15/10/2024 20:52

Teresópolis - Em jogo-treino realizado na Granja Comary nesta terça-feira (15), a seleção brasileira sub-20 venceu o time da mesma categoria do Nova Iguaçu por 6 a 0. Luighi (2), Thalys, Léo Dérik, Gustavo Prado e Igor Felisberto fizeram os gols da equipe de Ramon Menezes.

Com isso, o Brasil encerrou a terceira fase de preparação para o Sul-Americano. O grupo se apresentou para o período de treinos no dia 7 de outubro. No sábado passado (12), a Seleção bateu o time sub-20 do Resende por 6 a 2.

O Sul-Americano acontecerá em Arequipa, no Peru, entre 23 de janeiro e 16 de fevereiro. A seleção brasileira conquistou a última edição do torneio, em 2023, de forma invicta.