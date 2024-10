Tom Brady é considerado um dos maiores da história do futebol americano - Reprodução

Tom Brady é considerado um dos maiores da história do futebol americanoReprodução

Publicado 15/10/2024 18:36

Rio - Tom Brady está de volta ao futebol americano. Considerado o maior jogador da história do esporte, o heptacampeão do Super Bowl comprou 5% das ações do Las Vegas Raiders, nesta terça-feira (15), e se tornou acionista minoritário da franquia.

A negociação durou algumas semanas e dependia da aprovação da liga. Apesar do investimento, Tom Brady não terá nenhum controle operacional ou autoridade sobre a franquia. O ex-quarterback retorna a liga um ano após encerrar a carreira.

Fundado em Oakland, na Califórnia, os Raiders foram realocados para Las Vegas em 2020. A franquia está sob controle da família Davis desde 1972, quando o empresário Al Davis se tornou sócio majoritário. Al faleceu em 2011 e deixou o controle com a sua esposa Carol e o filho Mark.

O Las Vegas Raiders é tricampeão da NFL, mas amarga um jejum desde 1983 (os outros títulos foram em 1976 e 1980). No ano passado, um levantamento da revista Forbes apontou que os Raiders ocupam o sexto lugar entre as 32 equipes mais valiosas da liga, com valor de US$ 6,2 bilhões (R$ 35,05 bi).

Maior jogador da história da NFL, Tom Brady se aposentou em 2023. Ele conquistou seis títulos pelo New England Patriots e um pelo Tampa Bay Buccaneers. O ex-jogador foi casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen de 2009 a 2022, e são pais de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11.