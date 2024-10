Rodrigo Dunshee e Rodolfo Landim - Foto: Agência Foto BR

Rio - O Flamengo não avançará na compra do Leixões, clube de Portugal, neste momento. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, as negociações foram travadas por conta do período eleitoral do Rubro-Negro. A decisão partiu da equipe portuguesa.

O Leixões prefere esperar até dezembro para saber quem será o novo presidente do Flamengo. O resultado das urnas vai definir se as negociações serão ou não retomadas após o pleito.

O recuo do Leixões se deu por conta de declarações de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, candidato da oposição. Ele afirmou ser contra a transação, o que deixou dirigentes do time português inseguros.

"Não estamos buscando soluções para problemas que não temos. Isso não vai acontecer. E outra coisa: se isso ocorrer por qualquer razão neste momento, antes de ser oficialmente encaminhado pelo clube, vamos desfazer no primeiro dia após ganharmos as eleições", disse Bap em entrevista recente à "Coluna do Fla".

Com a compra do Leixões, a ideia do Flamengo era ingressar no mercado europeu, gerar visibilidade e ter receita em outra moeda, neste caso, o euro. Além disso, criar uma vitrine para alguns jogadores, especialmente os mais jovens em transição da base para o profissional. O negócio também seria uma oportunidade de internacionalizar a marca.